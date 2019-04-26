البنك المركزي يؤكد ضرورة تشجيع الاستثمارات

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أكد محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، لإحياء استثمارات الشركات التي تعد محركًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الكوري يعاني من صعوبة كبيرة.جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة، لرؤساء البنوك الرئيسية، بشأن التوقعات الاقتصادية، حيث أرجع "لي" السبب في انكماش الاقتصاد الكوري في الربع الأول من هذا العام، إلى تراجع الاستثمار من قبل الشركات.وأكد "لي" أن إحياء استثمارات الشركات سيسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.وأضاف أن الاقتصاد الكوري يواجه حاليا وضعا صعبا، مشيرا إلى أن حيوية القطاعات الخاصة تشهد تراجعا وسط الظروف الخارجية الصعبة.وقال إن التدهور في قطاع شرائح الذاكرة الإلكترونية قد أثر سلبيًّا على الصادرات في الربع الأول من هذا العام.