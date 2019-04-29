استمرار المواجهات البرلمانية حول مشروعات قوانين المسار السريع

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تحولت المواجهات العنيفة الأخيرة بين الأحزاب السياسسة الكورية حول مشروعات قوانين الإصلاح المتنازع عليها إلى حالة من الهدوء، لكن الأزمة البرلمانية استمرت في نهاية الأسبوع الماضي خلال يومي السبت والأحد.ويسعى الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة إلى تسريع مشروعات القوانين الرامية إلى تعديل قواعد الانتخابات، وإنشاء هيئة تحقيقات حكومية جديدة من أجل مكافحة الفساد.لكن نواب وأعضاء حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي منعوا جسديا النواب من الأحزاب الأخرى من دخول قاعات البرلمان حتى لا يقوموا بالتصديق على مشروعات القوانين، وبالتالي زادت حدة التوتر بين الجانبين بعد الاشتباكات الجسدية العنيفة التي وقعت يومي الخميس والجمعة الماضيين.ويقف بعض النواب التابعين للحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة في مقر البرلمان لاغتنام فرصة من أجل عقد جلسات للجان الخاصة بالتصديق على مشروعات القوانين ضمن المسار السريع، بينما ظل نواب وأعضاء حزب كوريا الحرة المعارض متكتلين خارج أبواب قاعات البرلمان لمنع التصديق على تلك القوانين.