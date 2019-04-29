ارتفاع أسعار لحوم الخنزير بنسبة 17% في أبريل

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ارتفاع أسعار لحوم الخنزير بنسبة 17% في أبريلارتفعت أسعار لحوم الخنازير في كوريا الجنوبية بنسبة 17% تقريبًا هذا الشهر ومن المتوقع أن ترتفع أكثر نتيجة لانتشار حمى الخنازير الأفريقية في الصين.ووفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة الكورية لصيد الأسماك والصناعات الغذائية، ارتفع سعر التجزئة من لحم الخنزير إلى أربعة آلاف و571 وون للكيلوغرام في المتوسط هذا الشهر، بزيادة حوالي 17% مقارنة بمتوسط سعر بلغ 3 آلاف و906 وون للكيلوغرام في شهر مارس الماضي.وارتفعت أسعار لحوم بطن الخنزير، وهي لحم الخنزير الأكثر تفضيلا بين الكوريين، بما يقارب 10% لتصل في المتوسط إلى 18 ألفا و546 وون للكيلوغرام الواحد، خلال هذا الشهر.وقال مسؤول في قطاع تصنيع اللحوم إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى أسباب موسمية، حيث يشارك المزيد من الأشخاص في أنشطة التخييم والأنشطة الخارجية، بينما قال مراقبو السوق إن أسعار لحوم الخنزير قد تستمر في الارتفاع بسبب نقص لحم الخنزير المستورد نتيجة لانتشار حمى الخنازير الأفريقية في الصين، وهو ما قد يعطل الإمدادات العالمية من لحوم الخنزير.