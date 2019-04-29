بدء أعمال وكالة الغبار الدقيق اليوم الاثنين

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انطلقت صباح اليوم الاثنين أعمال الوكالة الوطنية الكورية الجديدة لمعالجة التلوث الناجم عن الغبار الدقيق، حيث عقدت الهيئة الحكومية الجديدة التي يرأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون"، حفل إطلاق أعمالها في الساعة العاشرة من صباح اليوم في وسط سيول، ثم بدأت عملياتها بشكل رسمي.وستسعى المنظمة الجديدة، التي تقع تحت السيطرة المباشرة للرئيس مون جيه إين، إلى اتخاذ تدابير أساسية ضد تلوث الهواء، والتوصل إلى توصيات للسياسات الحكومية.وتتألف وكالة الغبار الدقيق من 42 عضوًا من كل فئة من فئات المجتمع، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والحكومات المركزية وحكومات المقاطعات، وقطاع الصناعة، والأوساط الأكاديمية، وجمعيات الحقوق المدنية.