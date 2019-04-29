42% انخفاضا في الأرباح التشغيلية للشركات الكورية في الربع الأول

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قال تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "إف إن غايد" إن الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة في البورصة الكورية الجنوبية قد انخفضت بأكثر من 40% في المتوسط خلال الربع الأول من هذا العام.وأوضح التقرير أن الأرباح التشغيلية الإجمالية لـ67 شركة مدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي "كوسبي" ومؤشر "كوسداك" الثانوي، قد بلغت 19,2 تريليون وون في الفترة من يناير وحتى مارس من هذا العام. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 41,5% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يرجع بوجه عام إلى انخفاض الأرباح التشغيلية للشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية وشركات الكيماويات. وكانت شركة "إس كيه هاينكس" التي تصنع الرقائق الإلكترونية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها حققت أرباحًا تشغيلية قدرها 1,3 تريليون وون في الربع الأول من هذا العام، بانخفاض بلغت نسبته 69% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.كما قدرت شركة سام سونغ للإلكترونيات، التي من المقرر أن تعلن قريبا عن نتائج أرباحها للربع الأول من هذا العام، أن أرباحها التشغيلية من المحتمل أن تنخفض بحوالي 60% خلال هذا الربع السنوي.