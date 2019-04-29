الشرطة الكورية تنشئ شعبة خاصة بمكافحة المخدرات

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قررت هيئة الشرطة في كوريا الجنوبية إنشاء مكتب تحقيقات خاص بالتعامل حصرا مع الجرائم المتعلقة بالمخدرات في العام القادم.ويوجد حاليا داخل هيئة الشرطة الوطنية الكورية فريق تابع لقسم المباحث في إدارة التحقيقات الجنائية يتولى التعامل مع الجرائم المتعلقة بالمخدرات، لكن الشرطة تخطط لإنشاء قسم خاص بمكافحة جرائم المخدرات يكون تابعا لإدارة التحقيقات الجنائية مباشرة.كما قررت هيئة الشرطة زيادة عدد محققي المخدرات في 17 فرعا لهيئة الشرطة في مختلف المناطق على مستوى البلاد، من حوالي 150 إلى 250 محققا، في العام القادم.وتهدف هذه الخطوة إلى التعامل الفعال مع الجرائم المتعلقة بالمخدرات وسط الارتفاع الحاد في عددها مؤخرا، حيث قامت الشرطة بضبط حوالي 1670 شخصًا يتعاطون أو يتاجرون في المخدرات خلال الشهرين الماضيين فقط، وذلك في إطار حملتها لمنع جرائم المخدرات منذ 25 فبراير، وقد تم اعتقال 566 منهم، وهو ما يشكل زيادة في حالات الاعتقال بنسبة 84% مقارنة بالعام الماضي.