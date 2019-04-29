بوتين يطلع شي جين بينغ على نتائج قمته مع كيم جونغ أون

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أطلع الرئيس الصيني شي جين بينغ على نتائج قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وكان بوتين قد أجرى محادثات قمة مع الرئيس الصيني أول من أمس السبت على هامش قمة "الحزام والطريق" في بكين، بعد يومين من انعقاد أول قمة له مع كيم في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.وأوضح تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن بوتين قال خلال مؤتمر صحفي عقب قمة "الحزام والطريق" إنه قدم خلال قمته مع شي جين بينغ تقريرا مفصلا حول اجتماعه مع كيم جونغ أون، كما تمت مناقشة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. وقال بوتين إن موسكو وبكين لديهما خطة مشتركة لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية، وقد استوفيتا الجزء الأول من الخطة، وأنه يجب الآن المضي قدما في تنفيذ الجزء الثاني، وهو تطبيع العلاقات بين الأطراف المتنازعة. وأضاف بوتين أنه لم يناقش مع شي أي خطط جديدة خلال اجتماعهما، حيث إنهما بحاجة إلى التركيز على تنفيذ الخطط الحالية.وكانت الصين وروسيا قد اقترحتا في يوليو من عام 2017 مبادرة مشتركة لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، تتضمن تعليق كوريا الشمالية برنامجها للصواريخ الباليستية، ودعوة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف تدريباتهما الصاروخية واسعة النطاق، وذلك بهدف تمهيد الطريق لعقد محادثات متعددة الأطراف.