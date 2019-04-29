بولتون يقول إن واشنطن غير مهتمة بالمحادثات السداسية

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في العودة إلى المحادثات السداسية من أجل إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، حيث أضاف أن الولايات المتحدة لا تحاول استبعاد الدول الأخرى من المحادثات النووية مع بيونغ يانغ، لكن تلك المباحثات ليست مفضلة بالنسبة لواشنطن.وتجيء تلك التصريحات في أعقاب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإحياء تلك المباحثات متعددة الأطراف الهادفة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وذلك في أعقاب قمته الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي.وأعرب بولتون عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي قد أراد الاتصال بشكل فردي مع الولايات المتحدة على الأقل حتى الآن، كما أن النهج السداسي قد فشل في الماضي. وقال المستشار الأمني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للالتقاء بكيم في قمة ثالثة للتوصل إلى اتفاق تتخلى بيونغ يانغ بموجبه عن أسلحتها النووية. كما قال بولتون إن بإمكان كل من روسيا والصين تشديد تطبيقهما للعقوبات ضد كوريا الشمالية، على الرغم من أنهما كانتا جيدتين في هذا الصدد خلال الأشهر الأخيرة.