ترامب يلمح لمطالبة كوريا الجنوبية بدفع المزيد في تكاليف الدفاع

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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن ستواصل مطالبة سيول بزيادة مساهمتها في تكلفة نشر القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.جاء ذلك خلال تظاهرة سياسية في ولاية ويسكونسن أول من أمس السبت، حيث أضاف ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت خمسة مليارات دولار للدفاع عن دولة ثرية، وأن تلك الدولة دفعت فقط 500 مليون دولار للولايات المتحدة، لكنه لم يحدد اسم تلك الدولة.وادعى ترامب أنه بعد الاحتجاج وطلب المزيد، تمكن من الحصول على 500 مليون دولار إضافية من هذا البلد، مع إجراء بضع مكالمات هاتفية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستطلب زيادة مرة أخرى في العام القادم.ورغم أنه لم يذكر كوريا الجنوبية صراحة، إلا أنه من المعتقد على نطاق واسع أن هذا التعليق موجه إلى سيول، حيث كان ترامب قد أدلى بتصريحات مماثلة في اجتماع لمجلس الوزراء في فبراير الماضي.وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت عقدًا مدته عام واحد مع الولايات المتحدة في مارس لدفع حصتها البالغة 1,4 تريليون وون في تكاليف نشر القوات الأمريكية في عام 2019، بزيادة نسبتها 8,2% مقارنة بعام 2018.