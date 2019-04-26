الذكرى الأولى لإعلان بان مون جوم

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أقيم مساء يوم السبت الماضي في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، احتفال بالذكرى الأولى على القمة الأولى التي عقدت بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، حيث تم إصدار إعلان "بان مون جوم" في ختام تلك القمة.وبدأ الاحتفال الذي أقيم تحت شعار "الطويق الطويل .. ولكنه يجب قطعه"، بعرض الفيديوهات للرؤساء الكوريين الجنوبيين السابقين، الذين بذلوا جهودهم للمصالحة بين الكوريتين، بصحبة الأنغام الموسيقية التي عزفها فنانون من الولايات المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية.وفي مقطع مصور، وصف الرئيس الكوري "مون جيه إين" الوضع الحالي الذي تمر به العلاقات بين الكوريتين بأنه بمثابة بحث عن مسار جديد، داعيا إلى التحلي بالصبر، لانتظار أولئك الذين يسيرون خلفنا.وأضاف أن الانهار الطويلة المتعرجة تصل في نهاية المطاف إلى البحر، مؤكدا أن "إعلان بان مون جوم"، الذي وقعه مع الزعيم "كيم جونغ أون"، في العام الماضي، يتم تنفيذه بشكل تدريجي.وكانت كوريا الجنوبية قد أبلغت جارتَها الشمالية بخطة فعاليات الاحتفال، عبر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، في الثاني من أبريل الجاري، لكن كوريا الشمالية لم تجب عن هذه الدعوة.