استئناف الرحلات الميدانية إلى قرية الهدنة

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قالت حكومة سيول إنها قررت استئناف الرحلات الميدانية للمواطنين، إلى الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، اعتبارًا من يوم الأول من مايو المقبل.وكانت الحكومة أوقفت هذه الرحلات، في شهر نوفمبر من العام الماضي لأسباب أمنية، في ظل عملية نزع السلاح، التي أجرتها الكوريتان في المنطقة الأمنية المشتركة، داخل قرية الهدنة.وسيضم برنامج الرحلات الميدانية بعض الأماكن الجديدة، المتعلقة بالقمة الكورية الأولى في العام الماضي، ومن بينها الجسر الذي مشى عليه الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وموقع الشجرة التذكارية، التي غرسها الزعيمان معا، بالإضافة إلى نقطة المراقبة التي سيخدم فيها الجنود من الكوريتين معًا.وكان من المخطط أن يُسمح لزائري قرية الهدنة بزيارة الجزءين الجنوبي والشمالي من المنطقة الأمنية المشتركة دون أي قيود، ولكن لم يتم بعدُ التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الكوريتين، وقيادة قوات الأمم المتحدة.