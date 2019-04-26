مستشفى جرين لاند الدولي يعلن عن سحب مشروعه

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أعلن مستشفى "غرين لاند" الدولي، الذي قررت حكومة جزيرة جيجو مؤخرا إلغاء تصريح منحته له، حيث كان من المقرر أن يصبح هذا المستشفى أول مستشفى ربحي في كوريا الجنوبية، عن سحب مشروعه.وأرسلت الشركة الصينية المشرفة على مشروع إنشاء مستشفى "غرين لاند" رسالة باسم رئيس الشركة "كو شيا بانغ"، لكل عامل في المستشفى حيث أطلعتهم على سحبها من المشروع وإنهاء توظيفهم.وقال المستشفى إنه بذل جهوده لتطبيع إدارة المستشفى خلال السنوات الأربع الماضية ، لكنه أصبح مضطرا للانسحاب بعد إلغاء التصريح الممنوح له.وأضاف أنه طالب من حكومة جزيرة جيجو بحل مشكلة البطالة التي سيواجها العاملون ، لكنه لم يتلق أي إجابة منها.والجدير بالذكر أن أكثر من 50 شخصا قد تم توظيفهم للعمل في المستشفى.وكانت حكومة مقاطعة جيجو قد منحت التصريح لمستشفى "غرين لاند" في ديسمبر الماضي، على أن تقتصر خدماته الطبية على المرضى الأجانب، حيث كان من المفترض أن يتم افتتاح المستشفى في غضون 3 أشهر من استلام التصريح المشروط، ولكن لم يتم التشاور مع حكومة جيجو بشأن الافتتاح، أو طلب تمديد فترته، حتى بعد انتهاء المهلة في الرابع من مارس الماضي.