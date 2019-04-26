قمة بين الرئيسين الكوري والتشيلي

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين محادثات قمة مع نظيره التشيلي "سيباستيان بينيرا"، وبحث معه سبل تعزيز علاقات المشاركة الشاملة، التي تم إنشاؤها بين البلدين عام 2004.وأشاد الرئيس "مون" بزيادة حجم التبادل التجاري بين كوريا وتشيلي بأربعة أضعاف منذ أن تم توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بينهما عام 2003، والتعاون المشترك الوثيق في مواجهة القضايا الدولية، بما فيها تغير المناخ، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من التقدم في علاقات التعاون بين سيول وسانتياغو.ومن جانبه، أعرب الرئيس التشيلي "بينيرا" عن إعجابه بما حققته كوريا من الإنجازات، مضيفا أنه سيتم توقيع اتفاقات هامة بين البلدين، في أثناء زيارته لكوريا الجنوبية.واتفق الرئيسان على زيادة التعاون الثنائي لإنشاء شبكة خاصة باتفاقية التجارة الحرة بين آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.وأعرب الرئيس الكوري "مون" عن نية كوريا الجنوبية للانضمام إلى التحالف الباسيفيكي الاقتصادي، الذي يشمل 4 دول في أمريكا اللاتينية، وهي المكسيك وكولومبيا وبيرو وتشيلي، بصفتها عضوًا منتسبًا.واتفق الرئيسان أيضا على تقاسم الخبرات والمعلومات بين البلدين في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتغير المناخ.كما اتفقا أيضا على توسيع مشاركة الشركات الكورية في تطوير البنية التحتية في تشيلي وزيادة التعاون في صناعات المعلومات والاتصالات خاصة في مجال شبكات الجيل الخامس.وأعرب الرئيس التشيلي عن تأييده للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم فيها.