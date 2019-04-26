الحكومة الكورية تخطط لزيادة الاستثمار في الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة

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تخطط الحكومة الكورية لاستثمار تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 864 مليون دولار، خلال السنوات العشر المقبلة، في دعم تطوير التقنيات الخاصة بالرقائق الإلكترونية غير الذاكرة.ووافق مكتب العلوم والتكنولوجيا والابتكار أمس الأحد على نتائج اختبار الجدوى الأولي، لتطوير التقنية الخاصة بالجيل الجديد من الرقائق الإلكترونية.والجدير بالذكر أن شركات أشباه الموصلات العالمية تتسابق لإنتاج رقائق قوية، لدعم التقنيات الجديدة، مثل شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، والسيارات ذات الاتصال الشبكي، والذكاء الاصطناعي.وكانت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات قد قالت إنها ستستثمر 133 تريليون وون في مجال الرقائق غير الذاكرة حتى عام 2030.وقد شهد حجم الأرباح التشغيلية، لشركتي "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس"، وهما أكبر شركات أشباه الموصلات في كوريا، تراجعا بنسبة تجاوزت 60%، خلال الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي.ومن المتوقع أن تحتل شركة "إنتل" الأمريكية التي تتركز أعمالها على إنتاج الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة، المركز الأول في العالم من حيث الأرباح التشغيلية، حيث ستحل محل شركة "سام سونغ" الكورية.ويشار إلى أن حصة أشباه الموصلات، من إجمالي الصادرات الكورية، قد بلغت 20% في العام الماضي.