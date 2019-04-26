سيول تطور 3 أقمار صناعية متوسطة الحجم حتى عام 2025

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قررت الحكومة الكورية تطوير 3 أقمار صناعية، متوسطة الحجم، يزن كل منها 500 كيلوغرام، وذلك حتى عام 2025، بتكلفة قدرها 300 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 259 مليون دولار.جاء هذا القرار في الدورة السادسة عشرة، لاجتماعات لجنة الفضاء الوطنية، الذي عقدته وزارة العلوم اليوم الاثنين، حيث سيتم بموجبه تطوير الجيل الجديد من الأقمار الصناعية الثلاثة، ضمن المرحلة الثانية من تطوير الأقمار الصناعية متوسطة الحجم.وبموجب هذه الخطة، سيتم تطوير القمر الثالث اعتبارا من عام 2021 ليتم إطلاقه على متن صاروخ كوري خاص.أما القمر الرابع فسيتم تطويره بدءا من هذا العام بتكلفة قدرها 116.9 مليار وون، لإطلاقه عام 2023، حيث سيتم استخدامه في مراقبة المحاصيل الزراعية وموارد الغابات.وسيبدا العمل في تطوير القمر الخامس الذي سيقوم بمراقبة البيئة عام 2022.