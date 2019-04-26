اليابان تقرر عدم المشاركة في تدريبات بحرية مشتركة تقودها البحرية الكورية

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قررت اليابان عدم المشاركة في الجزء الأول من التدريبات البحرية المشتركة، والتي تقودها القوات البحرية الكورية، في المياه القريبة من مدينة بوسان الكورية.وستقود القوات البحرية الكورية الجزء الأول من هذه التدريبات، التي ستقام خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتى الثاني من مايو المقبل، بمشاركة 10 سفن حربية من 8 دول.أما الجزء الثاني منها، فسيتم إقامته في سنغافورة، من يوم التاسع وحتى الثالث عشر من مايو القادم، حيث ستشارك اليابان في تلك التدريبات في سنغافورة.والجدير بالذكر أن التدريبات البحرية المشتركة قد بدأ إجراؤها عام 2017، بمشاركة 18 دولة آسيوية وباسيفيكية، بما فيها 10 من الدول الأعضاء في رابطة "الآسيان"، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان، والصين والهند وماليزيا وبروناي والفلبين وسنغافورة، إلى جانب كوريا الجنوبية.وفي الجزء الأول من التدريبات ، سيتم التدريب على تنفيذ عمليات إنقاذ السفن المختطفة، إلى جانب التدرب على القيام بعمليات أمنية بحرية أخرى.أما في الجزء الثاني منها، فسيتم التدريب على مكافحة الجريمة البحرية ، ومن بينها المعاملات غير المشروعة للأسلحة والمواد المحظورة الأخرى.