البرلمان ينجح في وضع مشروعات قوانين الإصلاح على المسار السريع

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نجحت لجنتان برلمانيتان في وضع مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية على المسار السريع، وسط معارضة قوية من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وقد عقدت اللجان الخاصة المعنية بالإصلاح القضائي والسياسي جلساتها العامة ليلة أمس، ووافقت على تعيين تلك التشريعات للمسار السريع.وكان الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة من الأحزاب الصغيرة قد خططت لعقد الجلسات في وقت متأخر من أمس الاثنين، ولكنهم غيروا مكان وموعد الاجتماعات، لأن حزب كوريا الحرة كان يمنع الدخول إلى غرف اللجان.وتمكنت الأحزاب الأربعة من عقد جلسة لجنة الإصلاح القضائي في منتصف ليلة أمس، وتعيين مشروعات قوانين الإصلاح القضائي للمسار السريع، وهي قانون إنشاء هيئة خاصة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين، وقانون تعديل سلطات التحقيق بين النيابة والشرطة.وفي الجلسة العامة للجنة الإصلاح السياسي، التي عقدت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فقد وافقت الأحزاب الأربعة أيضًا على التمرير السريع لمشروع قانون يهدف إلى الإصلاح الانتخابي، لتعزيز التمثيل النسبي.وبمجرد وضع مشروع القوانين على المسار السريع، فيمكن طرحه للتصويت في جلسة عامة دون مداولات أو موافقة اللجان ذات الصلة، وإذا فشلت الأحزاب السياسية في التوصل إلى اتفاق، فيجب التصويت على مشروعات قوانين المسار السريع، قبل مرور 330 يومًا على الأكثر من تعيينها.