ردود فعل حزبية متباينة بعد تعيين مشروعات قوانين المسار السريع

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تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية على تعيين مشروعات قوانين الإصلاح للمسار السريع ليلة أمس.ووسط الاعتراضات القوية من حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، تمكن الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة من أحزاب المعارضة الصغيرة من عقد جلسات اللجان البرلمانية الخاصة ليلة أمس، لتمرير تعيين المسار السريع لمشروعات القوانين التي تهدف إلى مراجعة قوانين الانتخابات وإنشاء هيئة تحقيق مستقلة.واتهم "كانغ بيونغ وون"، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم، حزب كوريا الحرة بأنه حوَّل الجمعية الوطنية إلى عالم عنيف ينعدم فيه القانون. وأضاف أن الأحزاب الأربعة تغلبت على هذا بحكم القانون، وأن حزبه سيشارك بنشاط في المفاوضات المستقبلية بشأن مشروعات القوانين.كما رحب المتحدث باسم حزب الديمقراطية والسلام "تشيه كيونغ هوان" بالتعيين، باعتباره بداية للإصلاحات السياسية والبرلمانية والقضائية.وقال حزب العدالة المعارض إن التعيين ليس نهاية للإصلاح بل مجرد بداية، متعهدًا ببذل أقصى الجهود لضمان تمرير مشروعات القوانين في الجلسة العامة.ولم يصدر حزب "بارون ميريه" تعليقًا بسبب الخلاف الداخلي حول العملية.وفي هذه الأثناء، عقدت "نا كيونغ وون" زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة اجتماعًا طارئًا للحزب، وأعلنت أن الديمقراطية قد ماتت في البلاد، وأن الأحزاب الأربعة قد وضعت المسار لتأسيس دكتاتورية يسارية.وقالت "نا" إن العملية برُمَّتها كانت مليئة بالتلاعب بالقانون، وتعهدت بمواصلة النضال ضد الحزب الحاكم والحكومة.