كوريا الجنوبية تشهد ارتفاعًا في ثلاثة مؤشرات صناعية في مارس

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شهدت كوريا الجنوبية زيادات في مؤشرات الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في مارس، ويرجع هذا في الأغلب إلى تأثير القاعدة المرتفع.ووفقًا لهيئة الإحصائيات الكورية اليوم الثلاثاء، فقد ارتفاع الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 1.1% في شهر مارس على أساس شهري، ليسجل بذلك ارتفاعًا بعد الانخفاض بنسبة 2.6% في الشهر الأسبق.كما ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 3.3% على أساس شهري، وهو أعلى ارتفاع منذ أكثر من 4 سنوات.كما ارتفع مؤشر الاستثمار في المنشآت بنسبة 10% في الشهر الماضي، مسجلًا بذلك أكبر نسبة نمو خلال 24 شهرا.