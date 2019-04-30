ارتفاع مؤشر ثقة الشركات للشهر الثاني على التوالي

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تحسنت معنويات الشركات الكورية الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ويرجع ذلك إلى الآثار الموسمية.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الثلاثاء، فقد وصل مؤشر الشركات لكل الصناعات إلى 74، بزيادة قدرها نقطة واحدة عن الشهر السابق.وتشير القراءة الأدنى من 100 للمؤشر أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي، بعد ارتفاعه في شهر مارس بمقدار 4 نقاط.كما ارتفع مؤشر ثقة الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية بمقدار نقطتين هذا الشهر ليصل إلى 75 نقطة، وارتفع مؤشر ثقة القطاع غير الصناعي بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 74 نقطة.وقد ارتفع مؤشر ثقة الشركات لجميع الصناعات للشهر القادم بمقدار نقطة واحدة ليسجل 77 نقطة.