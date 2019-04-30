بومبيو يؤكد أن العقوبات ستساعد على تحقيق نزع السلاح النووي

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن ثقته في أن استمرار العقوبات الاقتصادية سيساعد على تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وقد أدلى "بومبيو" بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال برنامج استضافته وكالة "ذا هل" الإخبارية الأمريكية، عندما سئل عما إذا كان من المحتمل أن تعقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بحلول هذا الصيف.وبينما أجاب الوزير الأمريكي بأنه لا يعلم ما إذا كانت القمة ستعقد بحلول ذلك الوقت أم لا، فقد أوضح أن الولايات المتحدة تريد التأكد من خلق الظروف اللازمة لإحراز تقدم كبير، إذا اجتمع الزعيمان مجددًا.وأضاف أنه واثق أنه مع استمرار الولايات المتحدة في ممارسة الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية، فسوف تتاح لها الفرصة لحمل الشمال على نزع الأسلحة النووية.وقال الوزير أيضًا إنه وفريقه زار روسيا والصين، إضافة إلى حلفاء الولايات المتحدة كوريا الجنوبية والصين، لتنسيق وتوسيع التعاون العالمي، لحل قضية كوريا الشمالية.