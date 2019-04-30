مبعوث أمريكي سابق يؤكد موافقة ترامب على صفقة إطلاق سراح وارمبير

Photo : YONHAP News

قال مسؤول أمريكي سابق إن الوثيقة الموقعة في عام 2017 والتي تتعهد فيها الولايات المتحدة بتسديد مليوني دولار لكوريا الشمالية، مقابل إطلاق سراح الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير" كانت بموافقة الرئيس "دونالد ترامب".صرح بذلك "جوزيف يون"، الممثل الأمريكي الخاص السابق لشؤون كوريا الشمالية، أمس الاثنين خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن.وأكد "يون"، الذي سافر إلى "بيونغ يانغ" في يونيو عام 2017 وأعاد "وارمبير" إلى الوطن، التقارير الإعلامية التي تفيد بأنه تم تسديد فاتورة بقيمة مليوني دولار، لتغطية النفقات الطبية المزعومة، وطلب منه التوقيع عليها قبل إطلاق سراح الطالب الأمريكي.وقال "يون" إنه اتصل بوزير الخارجية آنذاك "ريكس تيلرسون"، الذي أمره بسرعة بالتوقيع عليها.ولدى سؤاله عما إذا كان الرئيس "ترامب" قد وافق على ذلك، قال "يون" إنه يعتقد ذلك، على الرغم من أنه لم يسأله مباشرة.وقد توفي "وارمبير"، الذي تم احتجازه في كوريا الشمالية لأكثر من 17 شهرًا، بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه ونقله إلى الولايات المتحدة في يونيو عام 2017.