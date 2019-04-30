تراجع الأرباح التشغيلية لشركة سامسونغ بنسبة 60% في الربع الأول

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سجلت شركة "سامسونغ للإلكترونيات" تراجعا بنسبة 60% في الأرباح التشغيلية في الربع الأول، بسبب انخفاض أسعار الرقائق الإلكترونية، وتباطؤ الطلب على الشاشات ولوحات العرض.وقالت الشركة الكورية العملاقة اليوم الثلاثاء إن أرباحها التشغيلية سجلت 6.2 تريليون وون في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض قدره 60.2% عن العام السابق.كما يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 42.3% عن الربع السابق، ويعد أسوأ أداء منذ الربع الثالث من عام 2016.وقد تراجعت المبيعات إلى 52.38 تريليون وون في الربع الأول، بانخفاض قدره 13.5% على أساس سنوي، و11.6% على أساسٍ ربعِ سنوي.ويعزى التراجع إلى تباطؤ مبيعات الرقائق الإلكترونية، والتي سجلت تراجعًا بنسبة 64.3% عن العام السابق.