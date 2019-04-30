سيول تستعيد المركز الأول في نسبة البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي

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استعادت كوريا الجنوبية المركز الأول، في أحد المؤشرات العلمية والبحثية الرئيسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ووفقًا لوزارة العلوم اليوم الثلاثاء، فقد حلَّت كوريا الجنوبية في المركز الأول في تقرير مؤشرات العلوم والتكنولوجيا الرئيسية للمنظمة، من حيث نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي.وحصلت كوريا الجنوبية على نسبة 4.55% في عام 2017، متفوقة بذلك إسرائيل بمقدار 0.01 نقطة مئوية.وقد كانت إسرائيل، التي احتلت هذه الفئة على مدار العقدين الماضيين، أعلى بكثير من كوريا الجنوبية في نهاية القرن. لكن كوريا الجنوبية زادت من نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2013، لتحصل على المركز الأول.ثم تراجعت كوريا إلى المركز الثاني بعد إسرائيل في عامي 2015 و2016، لكنها استعادت المركز الأول في عام 2017.