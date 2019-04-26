أكثر من مليون توقيع على عريضة حل حزب المعارضة الرئيسي

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وقَّع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب بحل حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي.وقد جمعت العريضة أكثر من مليون توقيع اعتبارًا من الساعة 9:15 من صباح اليوم الثلاثاء، بعد نشره على موقع المكتب الرئاسي في 22 أبريل.كما كانت كلمة "العريضة الوطنية" من بين الكلمات الأكثر بحثًا على الانترنت منذ أمس الاثنين، وهو نفس اليوم الذي تعطل فيه موقع المكتب الرئاسي بعد محاولة نحو 600 ألف زائر الدخول إلى صفحة العريضة.وربما يعكس الاهتمام القوي الذي جذبته العريضة مشاعر الرأي العام بشأن المصادمات الأخيرة في مقر البرلمان حول سلسلة من مشروعات القوانين التي تم تعيينها للمسار السريع، حيث يعارض حزب كوريا الحرة هذه الخطوة بشدة.كما تم نشر عريضة أخرى تدعو إلى حل الحزب الديمقراطي الحاكم على موقع المكتب الرئاسي يوم الأحد الماضي، وقد جمعت أكثر من 120 ألف توقيع حتى صباح الثلاثاء.