افتتاح حديقة سيول النباتية غدًا الأربعاء

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتم افتتاح أول حديقة نباتية في كوريا الجنوبية بصورة رسمية للجمهور غدًا الأربعاء، بعد انتهاء التشغيل التجريبي لمدة 6 أشهر.وتبلغ مساحة حديقة سيول النباتية 504 ألف متر مربع وتتضمن صَوْبة زجاجية وغابات وبحيرة ومنطقة رطبة. وتعد مأوى للنباتات الأصلية في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك النباتات المهددة بالانقراض، أو التي نادرًا ما ترى في البلاد.وتنقسم الحديقة إلى 4 مناطق، حيث تكون 3 منها مجانية طوال اليوم، بينما يبلغ سعر الدخول إلى الصوبة الزجاجية 5000 وون للبالغين، و3000 و2000 وون للمراهقين والأطفال على الترتيب.وتخطط حكومة مدينة سيول لتطوير الحديقة لتصبح منطقة خضراء ذات شهرة عالمية، مع نحو 8000 نوع من النباتات بحلول عام 2028.وسوف تقيم الحديقة حفل الافتتاح يومي 11 و12 مايو، حيث سيضم الحفل مجموعة متنوعة من الأحداث والعروض الخاصة.