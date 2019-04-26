رئيس الوزراء الكوري يقوم بجولة تشمل الكويت وكولومبيا والإكوادور

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يغادر سيول اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" في جولة تشمل كلا من الكويت وكولومبيا والإكوادور.وفي أثناء زيارته للكويت خلال الفترة من يوم الثلاثين من أبريل وحتى الثالث من مايو المقبل، سيلتقى رئيس الوزراء الكوري "لي" مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "جابر المبارك الحمد الصباح"، ويبحث معه القضايا المتعلقة بسبل تنمية علاقات التعاون بين البلدين.وسيحضر رئيس الوزراء الكوري "لي" غدا الأربعاء حفل افتتاح جسر الشيخ جابر، الذي بنته شركة كورية، حيث يربط الجسر الذي يبلغ طوله 36 كيلومترا ، بين مدينة الكويت ومدينة الحَرِير والصِبْية وبوبيان.كما سيقوم "لي" بزيارة لمستشفى الجهراء الجديد الذي شاركت في بنائه شركة كورية.جاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة وجهها له الشيخ "جابر المبارك" حيث تتزامن الزيارة مع احتفال كوريا والكويت بالذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك تتزامن مع توسع مجالات التعاون بينهما، خاصة في المجال الاقتصادي.وسيقوم رئيس الوزراء "لي" بزيارة لكولومبيا خلال الفترة من يوم الرابع وحتى السادس من مايو المقبل، وسوف يجتمع مع الرئيس الكولمبي "إيفان دوكي"، ويقوم بوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لمشاركة كولومبيا في الحرب الكورية.وخلال زيارته للإكوادور خلال الفترة من يوم السادس وحتى الثامن من مايو، سيجتمع مع كل من الرئيس الإكوادوري "لينين مورينو"، ونظيره الإكوادوري " أوتو سوننهولزنر" ويبحث معهما سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.