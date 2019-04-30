ارتفاع حصة القبول في الجامعات الكورية لعام 2021

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من المقرر أن تزداد حصة القبول في فصول الطلاب الجدد في الجامعات الكورية، في العام الدراسي 2021.وأعلن المجلس الكوري للتعليم الجامعي عن خطة القبول المعتادة لعام 2021 اليوم الثلاثاء، قائلًا إن 198 جامعة من الجامعات التي تبلغ الدراسة فيها 4 سنوات، ستستقبل 80 ألفًا و73 طالبًا، أو ما يعادل 23% من إجمالي الطلاب الجدد، ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بعام 2020.ومن المتوقع أن تزداد أهمية اختبار القدرة الدراسية للجامعات، حيث ستقوم كليات القمة مثل جامعة سيول الوطنية وجامعة يونسيه بتوظيف 50 إلى 100 طالب إضافي، بموجب خطة 2021.وقد ظلت حصة القبول المعتادة تتراجع بصورة مطردة منذ عام 2005، لتصل إلى أدنى مستوى لها في عام 2020.