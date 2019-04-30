القبض على 7 هاربين كوريين شماليين في الصين من بينهم طفلة

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اعتقلت السلطات الصينية سبعة من الكوريين الشماليين الهاربين من بلادهم، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، ويواجهون خطر الترحيل إلى الشمال.وأفادت جمعية مدنية كورية جنوبية تسمى "العدالة لكوريا الشمالية" أن الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات وتعرف باسم عائلتها "تشيه" وخالها الذي يعرف باسم عائلته "كانغ"، قد عبروا الحدود الصينية الكورية الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر.وقالت الجمعية إنه تم اعتقال الاثنين بالإضافة إلى خمسة هاربين آخرين في مخبأ يقع خارج "شنيانغ" بمقاطعة "لياونينغ".وقد أبلغت والدة الفتاة، التي هربت سابقًا إلى كوريا الجنوبية، القنصلية الكورية الجنوبية في "شنيانغ" بالوضع مساء الأحد، داعية إلى تدخل الحكومة الكورية الجنوبية.وحثت الجمعية المدنية وزارة الخارجية الكورية على بذل الجهود الدبلوماسية لضمان سلامة المحتجزين، وعبرت عن قلقها من احتمال إعادتهم قسرًا إلى كوريا الشمالية.