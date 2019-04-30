مذكرة توقيف ثانية للمدير التنفيذي السابق لشركة إكيونغ

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تقوم السلطات القضائية بمراجعة أمر توقيف للمدير التنفيذي السابق لشركة "إكيونغ"، بسبب تورطه المزعوم في تصنيع مرطب الجو القاتل.واستعرضت محكمة منطقة سيول المركزية اليوم الثلاثاء طلب الاعتقال الذي طلبته النيابة العامة، بحق "آن يونغ تشان" ومديرين تنفيذيين سابقين بالشركة، بالإضافة إلى مدير تنفيذي سابق لسلسلة متاجر "إي-مارت".وقد شغل "آن" منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إكيونغ الصناعية"، عندما كانت الشركة تبيع المنتج المعروف باسم "هيوميدفاير مايت" بين عامي 2002 و2011.وقد تسبب المنتج في وفاة نحو 100 مستهلك بسبب إصابتهم بمرض رئوي.وكانت المحكمة رفضت طلبًا سابقًا لاعتقال "آن"، مستشهدة بالشكوك حول عدم تورطه ومسؤوليته عن إطلاق المنتج.وفي العام السابق، تم الحكم على أحد المتهمين في القضية بالسجن لمدة 6 سنوات، بتهمة الإهمال المهني.