كوريا الجنوبية تجري اختبارًا لمرافق لم الشمل عبر الفيديو

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قالت وزارة التوحيد اليوم الثلاثاء إنها تعتزم إجراء اختبارات لمدة أسبوعين، لمرافق لم الشمل عبر الفيديو التي تم ترميمها، استعدادًا لجولة لم الشمل بين العائلات التي فرقتها الحرب الكورية.وتسعى سيول إلى عقد لقاءات لم الشمل عبر الفيديو مع بيونغ يانغ، وقد بدأت في تجديد وترميم 13 مركزًا من مراكز لم الشمل عبر الفيديو في جميع أنحاء البلاد في أوائل شهر أبريل، مع خطة تهدف إلى إكمال العمل بحلول نهاية هذا الشهر.وقد تلقت كوريا الجنوبية سابقًا إعفاءً من العقوبات من الأمم المتحدة، لتوصيل المعدات اللازمة لتشغيل محطة لم الشمل عبر الفيديو في بيونغ يانغ.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا خلال قمة سبتمبر على عقد اللقاءات وتبادل رسائل الفيديو بين العائلات المشتتة.وتعد قضية العائلات المشتتة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا بين الكوريتين، حيث توفي العديد من الكوريين المسنين دون أن تتاح لهم فرصة لقاء أقاربهم عبر الحدود.