الإمبراطور ناروهيتو يعتلي عرش اليابان رسميا

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اعتلى إمبراطور اليابان الجديد "ناروهيتو" العرش في احتفال رسمي أقيم اليوم الأربعاء غداة تخلي والده "أكيهيتو" عن العرش.وقد تغيرت تسمية العصر الياباني المستخدم في الأعمال الحكومية من "هيسي" إلى "ريوا" اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء.وأقيمت فعاليات الاحتفال باعتلاء الإمبراطور الياباني الجديد في أجزاء مختلفة من اليابان، بما فيها طوكيو وأوساكا.وتسلم الإمبراطور الجديد "ناروهيتو" الأختام الرسمية والخاصة إلى جانب حقائب تحتوى على اثنين من الرموز الثلاثة المقدمة لليابان، وهما سيف وجوهرة، من أمناء الإمبراطورية، في مراسم نقل الخلافة التي أقيمت صباح اليوم في القصر الملكي بطوكيو.وحضر المراسم مجموعة صغيرة من أفراد الأسرة الملكية البالغين وممثلين من الأفرع الثلاثة الحكومية، بمن فهم رئيس الوزراء "شينزو آبيه" وأعضاء حكومته.وفي لقائه مع ممثلي الشعب الياباني والذي عقد في ختام المراسم، تعهد الإمبراطور الجديد "ناروهيتو" بأنه سيفكر دائما في الشعب ويقترب منه ، وأن ينفذ واجباته كرمز للدولة اليابانية ووحدة الشعب الياباني وفقا للدستور.وأضاف أنه يأمل مخلصا في سعادة الشعب وفي مزيد من التقدم للبلاد وتحقيق السلام في العالم.ومن جانبه قال الإمبراطور الياباني السابق "أكيهيتو" أمس الثلاثاء إنه منذ اعتلائه العشر قبل 30 عاما، كان يؤدي واجباته كإمبراطور لليابان مع شعور عميق بالثقة والاحترام للناس.