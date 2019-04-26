الرئيس يبعث ببرقية تهنئة للإمبراطور الجديد لليابان

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قالت وزارة الخارجية الكورية إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعث ببرقية تهنئة للإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو" اليوم الأربعاء بمناسبة اعتلائه عرش اليابان.وأعرب الرئيس "مون" في برقيته عن أمله في أن يتذكر الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو" آلام الحرب ، وأن يستمر في المضي قدما للسلام، مثلما فعله والده الإمبراطور السابق "أكيهيتو".كما أعرب عن أمله في أن يولي الإمبراطور "ناروهيتو" اهتمامه الكبير بتنمية علاقات التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان.وقد بعث الرئيس "مون" أمس الثلاثاء برسالة للإمبراطور الياباني السابق "أكيهيتو" ، شكره فيها على ما أسهم فيه لتنمية العلاقات بين البلدين.