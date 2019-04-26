شركات تصميم أشباه الموصلات ترحب برؤى الحكومة لتنمية صناعة رقائق غير الذاكرة

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أعربت الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تصميم أشباه الموصلات عن ترحيبها برؤية تطوير قطاع الرقائق الإلكترونيو غير الذاكرة التي أعلنت عنها الحكومة.وقالت الشركات إن مستقبل صناعة تصميم أشباه الموصلات سوف يعتمد اعتمادا كبيرا على مدى الاستمرار في تنفيذ هذه الرؤى ، مشيرة إلى أن أكثر من نصف عدد شركات تصميم اشباه الموصلات الكورية قد تعرضت للعجز في العام الماضي رغم تمتع سوق أشباه الموصلات العالمية بانتعاش كبير .الجدير بالذكر أن حصة الشركات الكورية من إجمالي حجم السوق العالمية لصناعة تصميم أشباه الموصلات البالغ 85 مليار دولار في العام الماضي ، تبلغ أقل من 1%، في حين تحتل الشركات الأمريكية ، ومنها شركة كوالكوم، نسبة كبيرة من السوق العالمية من خلال عمليات الاستحواذ.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد كشف عن خطة الحكومة لتنمية صناعة الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة لتكون محرك نمو جديدا للاقتصاد الكوري ، وذلك خلال مشاركته في مراسم الإعلان عن ذلك التي أقيمت أمس الثلاثاء في مصنع هواسونغ لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات.وأكد الرئيس "مون" أن الحكومة تخطط لتنمية صناعة تصميم أشباه الموصلات لتصل حصة كوريا في السوق العالمية إلى 10% بحلول عام 2030.