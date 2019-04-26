لجنة التحقيقات الخاصة بغرق العبارة تحقق مع زعيم المعارضة

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قررت اللجنة الخاصة التي تم إنشاؤها للتحقيق في الشكوك المتعلقة بكارثة غرق العبارة "سيه وال" في عام 2014 التحقيق في المزاعم حول تورط رئيس حزب المعارضة الرئيسي في عرقة التحقيق السابق في القضية.وقالت لجنة التحقيق الخاصة بقضية مرطبات الجو وكارثة العبارة "سيه وال" اليوم الأربعاء إن قرار التحقيق مع "هوانغ كيو آن"، رئيس حزب كوريا الحرة، قد اتُّخِذ في اجتماع أمس الثلاثاء.وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي 4 أشهر من مطالبة جمعية مدنية محلية بالنظر في تورط زعيم الحزب المعارض، الذي كان يشغل منصب وزير العدل عندما وقع الحادث، في عرقلة التحقيق الأولي.ويمكن للجنة الخاصة أن تحقق مع الأشخاص المعينين بناء على حكمها أو بناء على طلب الضحايا أو أسرهم.وقال مسؤول في اللجة إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان التحقيق مع "هوانغ" سيتم دمجه في التحقيق الحالي في القضية أو سيتم إجراؤه بصورة منفصلة، ووعد بتقديم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.ويبقى من غير الواضح ما إذا كان "هوانغ" سيمتثل للتحقيق، حيث لا يحق للجنة التحقيق معه بالقوة إذا رفض ذلك.