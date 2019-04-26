استئناف الرحلات الميدانية إلى قرية الهدنة بدءا من اليوم

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تم اليوم الأربعاء استئناف الرحلات الميدانية للمواطنين إلى الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".,بهذا يمكن للموطنين الذين يحصلون على السماح بالدخول إلى القرية زيارة المواقع التي جرت فيها محادثات القمة الكورية الأولى يوم السابع والعشرين من شهر أبريل من العام الماضي.ويضم برنامج الرحلات الميدانية الجسر الذي مشى عليه الرئيس الكوري "مون جيه ين" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ، وموقع الشجرة التذكارية ، التي غرسها الزعيمان معا، بالإضافة نقطة المرقبة التي سيخدم فيها الجنود من الكوريتين معا.وكان من المخطط أن يسمح لزائري قرية الهدنة بزيارة الجزئين الجنوبي والشمالي من المنطقة الأمنية المشترة دون أي قيود، ولكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الكوريتين بسبب الموقف السلبي لكوريا الشمالية.