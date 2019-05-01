الأمم المتحدة تبدأ أول مراجعة منتظمة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ 5 سنوات

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من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة أول مراجعة منتظمة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ خمس سنوات، الأسبوع المقبل، من أجل تحسين الكشف عن معاملة النظام للفئات الضعيفة اجتماعيًّا مثل النساء والأطفال.ووفقًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سوف تُعقَد جلسة المراجعة يوم الخميس من الأسبوع المقبل، وقد عقدت هذه الدورات سابقًا في عامي 2009 و2014.ومن المتوقع أن تقوم هيئة الأمم المتحدة بتقييم الوضع الحالي بناء على الأسئلة المقدمة من الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.ويقال إن واشنطن تساءلت عما إذا كان الشمال على استعداد للتصديق على اتفاقية منع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة للسجناء السياسيين.كما تساءلت عما إذا كانت بيونغ يانغ تنوي الانضمام إلى منظمة العمل الدولية، لحل قضايا السخرة وعمل الأطفال.وليس من المعروف ما إذا كانت كوريا الجنوبية قد تقدمت بأي أسئلة حتى الآن.