افتتاح مطار جديد في جزيرة أولونغ عام 2025

من المقرر أن يتم افتتاح مطار جديد في جزيرة "أولونغ" الواقعة في البحر الشرقي، عام 2025، حيث سيمكن للسائحين في الجزيرة والمقيمين فيها الوصول إليها من سيول خلال ساعة.وقالت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لبناء هذا المطار اعتبارا من يوم الجمعة القادم.ومن المتوقع أن يبدأ العمل في بناء مطار "أولونغ" خلال النصف الأول من العام القادم بتكلفة قدرها 663.3 مليار وون ليتم افتتاحه في شهر مايو من عام 2025.ويصل طول المهبط إلى 1200 متر حيث يمكن للطائرات التي تقل سعتها عن 50 راكبا الهبوط في المطار.