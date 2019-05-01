تراجع الصادرات الكورية للشهر الخامس على التوالي

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تراجعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي، بسبب تباطؤ الطلب العالمي على أشباه الموصلات وتراجع أسعار الرقائق الإلكترونية.وذكرت وزارة التجارة اليوم أن صادرات البلاد سجلت 48.86 مليار دولار أمريكي في أبريل، بانخفاض نسبته 2% على أساس سنوي.ويعد هذا خامس شهر على التوالي تتراجع فيه الصادرات على أساس سنوي منذ ديسمبر، لكن نسبة التراجع في الشهر الماضي أقل بكثير من نسبة 8.2% و11.4% التي سجلتها الصادرات في مارس وفبراير.وقد ظلت صادرات السيارات والسفن والآلات وغيرها من الصناعات الأساسية ثابتة، كما ارتفعت صادرات محركات النمو الجديدة مثل الهندسة الطبية الحيوية والبطاريات الثانوية والسيارات الكهربائية.وسجلت الواردات 44.74 مليار دولار، مما ساعد البلاد على الاستمرار في تحقيق فائض تجاري، للشهر السابع والثمانين على التوالي.