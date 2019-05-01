مون يتعهد ببناء مجتمع يحترم العمالة

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تعهد الرئيس "مون جيه إين" بإنشاء دولة تفخر بمجتمعها العمالي، وحث العمال على لعب دور أكثر نضجًا ومسؤولية في المجتمع.وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد العمال اليوم الأربعاء، قال "مون" إن مجتمع العمل المحلي قد حصل على الاحترام من خلال تسوية ساحات الماضي، لكنه الآن عليه أن يسعى إلى التقدم من خلال التعايش مع أفراد المجتمع الآخرين.وأشار "مون" إلى أن الهدف الرئيسي لإدارته هو بناء مجتمع تُحترم فيه العمالة.وأشار الرئيس أيضًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وتحويل المزيد من العمال غير النظاميين إلى موظفين نظاميين، وتطبيق نظام ساعات العمل الجديد، بوصفها أمثلة على رفع جودة حياة العمال، وجودة العمل في نهاية المطاف.كما أعرب "مون" عن أمله في استئناف الحوار الثلاثي بين العمل والإدارات والحكومة، وأن يتم معالجة المخاوف المتعلقة بنقابات العمل بسرعة، من أجل أن تؤتي ثمارها بسرعة لجميع الأطراف.