لجميع الأطراف. كوريا الشمالية تسعى للحصول على مساعدات غذائية طارئة

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أفادت الأنباء أن بيونغ يانغ قد تطالب قريبًا بمساعدات غذائية طارئة من منظمة الصليب الأحمر الدولية.وفي تقرير صدر أمس الثلاثاء، قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن جمعية الصليب الأحمر في كوريا الشمالية تقوم بمراجعة خطة لطلب أموال الإغاثة في حالات الطوارئ.ووفقًا للاتحاد، فإن الشمال يعاني من الجفاف لعدة سنوات، وسوف يستمر نقص المياه اللازمة للزراعة بسبب أنماط الطقس غير المعتادة.وقد قُدِّر أن إنتاج الغذاء في كوريا الشمالية قد انخفض إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات، حيث وصل إلى 95 مليون طن فقط في العام الماضي.وذكرت التقارير أن النظام دعا إلى الحصول على المساعدة من العديد من المنظمات الدولية العاملة داخل البلاد، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، اللذان يقومان بإجراء مسح لحالة الغذاء في كوريا الشمالية.