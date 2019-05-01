ارتفاع عدد مشتركي الجيل الخامس إلى 260 ألف مشترك

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وصل عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس إلى 260 ألف مشترك، بعد أقل من شهر واحد على إطلاق أول شبكة محلية من هذا النوع في أول شهر أبريل الماضي.وقد كشفت وزارة الاتصالات عن ذلك الرقم بعد الاجتماعي الأسبوعي المنتظم لفرقة العمل الحكومية-المدنية، حول خدمات الجيل الخامس، والذي انعقد أمس الثلاثاء.وخلال الاجتماع، وافق مزودو خدمات الهواتف المحمولة والشركات المصنعة للهواتف على ترقية برمجيات الجيل الخامس، من أجل تقيل الثغرات والأخطاء البرمجية.كما تم الكشف عن أن عدد المحطات الأساسية للجيل الخامس، والتي تعد ذات أهمية كبيرة في توسيع نطاق التغطية، قد ارتفع بنسبة 7% اعتبارًا من 22 أبريل الماضي.