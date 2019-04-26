الأمم المتحدة تستعد للتحقيق في انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان

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تقدمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقوائم استفساراتها حول أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قبيل المناقشات التي ستعقدها الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الأسبوع القادم.ووفقًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، ستطلب الولايات المتحدة من كوريا الشمالية تقديم تفاصيل عن معسكرات الاعتقال الموجودة لديها، وكذلك توضيح نواياها بشأن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، من بين طلبات أخرى.ومن المتوقع أن تسأل المملكة المتحدة كوريا الشمالية عن نوع الإجراءات الإصلاحية التي أعدتها لإنهاء عمل الأطفال والعنف الجنسي ضد النساء، بينما لم تقدم كوريا الجنوبية قائمة بالأسئلة الأولية.ومن المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة يوم الخميس من الأسبوع القادم عقد أول جلسة لمراجعة قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ خمس سنوات.