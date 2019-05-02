استمرار المواجهة الحزبية في البرلمان حول مشروعات قوانين المسار السريع

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استمرت المواجهات بين الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية بشأن التعديلات المقترحة لقوانين الانتخابات في البلاد وغيرها من مشروعات القوانين المتنازع عليها.وفي هذا السياق، أجرى قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة محادثات أمس الأربعاء حول مشروعات قوانين المسار السريع المتنازع عليها، وقدموا اعتذارا للشعب بشأن المواجهات البشعة التي حدثت في البرلمان.وأشار نواب البرلمان من الأحزاب الأربعة خلال الاجتماع إلى أن عملية المسار السريع ليست هي النهاية، بل هي بداية لعملية تشريعية. كما ذكر الأطراف الأربعة أنهم سيتشاورون مع حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بشأن مشروعات القوانين المقترحة لتعديل قوانين الانتخابات في البلاد وإنشاء هيئة تحقيقات لمكافحة الفساد.من جانبه، انتقد حزب كوريا الحرة هذا التكتل الحزبي الرباعي المنافس، وقال إن الأحزاب الأربعة "غارقة في ممارسة سياسات رخيصة"، وأنها استبعدت الحزب المعارض الرئيسي من "صفقاتها السرية غير المشروعة".وفيما يتعلق بدعوة الحزب الحاكم والثلاثة أحزاب المعارضة الصغيرة للمراجعة السريعة للميزانية الإضافية للحكومة، قال حزب كوريا الحرة إن الأحزاب الأربعة قد حولت تركيزها فجأة إلى تحسين معيشة الشعب بعد العمل على مشروعات قوانين المسار السريع التي لا تتعلق على الإطلاق باقتصاديات الأسر.وصرحت "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة في مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء بأن الحزب سينظم احتجاجات على قوانين المسار السريع، سيقوم خلال عشرة من نواب الحزب بحلق رؤوسهم لإظهار اعتراضهم.