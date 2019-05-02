سيول تشهد عددا من التجمعات والأحداث بمناسبة عيد العمال

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نظمت عدة نقابات عمالية كورية مسيرات وتجمعات في العاصمة سيول يوم أمس الأربعاء احتفالا بيوم العمال الـ129.وحضر حوالي 25 ألف عضو من الاتحاد الكوري لنقابات العمال مسيرات في منطقتي "أول جيرو" و"تيه بيونغ نو" في سيول، قبل المشاركة في مسيرات تم تنظيمها في فترة ما بعد الظهر.وتجمع حوالي 150 عضوًا من "جماعة التضامن ضد التمييز ضد المعاقين" بالقرب من مجلس مدينة سيول عند الظهيرة، مطالبين بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.ونظمت نقابة سائقي الدراجات النارية مظاهرة أمام البرلمان بمناسبة انطلاق أعمالها، وشارك الأعضاء في موكب للدراجات النارية من منطقة يوئيدو في غرب سيول إلى المكتب الرئاسي في وسط المدينة.كما عُقدت تجمعات أخرى أمام المكتب الرئاسي من قبل العديد من النقابات العمالية الأخرى، بما في ذلك النقابات التي تمثل الموظفين العموميين والمدرسين والعاملين في قطاع المعادن، وغيرها. وأقام اتحاد نقابات العمال الكورية سباق ماراثون على طول نهر الهان والحدائق العامة القريبة بمشاركة حوالي 10آلاف من الأعضاء والمواطنين.