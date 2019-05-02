المبعوث النووي الأمريكي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

أشارت بعض التقارير إلى أن السلطات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في المراحل النهائية لترتيب اجتماعات للمبعوث النووي الأمريكي مع عدد من المسؤولين الكوريين الجنوبيين في سيول خلال الأسبوع القادم، من أجل مناقشة القضية النووية لكوريا الشمالية.وفي هذا السياق، من المنتظر أن يقوم المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" بزيارة إلى سيول بدءا من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، حيث يلتقي بنظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون".كما ينتظر أن يعقد الجانبان اجتماعًا لفريق عمل لمناقشة آخر التطورات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى بحث سبل استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ، في أعقاب انهيار قمة هانوي في فبراير بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وسيكون هذا الاجتماع الأول من نوعه لمجموعة العمل بين سيول وواشنطن منذ حوالي شهرين. ومن المتوقع أن يتطرق "بيغون" و"لي" إلى خطة سيول المؤجلة لتقديم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية بقيمة ثمانية ملايين دولار.