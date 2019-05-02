المدعي العام ينتقد مشروعات قوانين المسار السريع

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أعرب المدعي العام في كوريا الجنوبية "مون مو إيل" عن مخاوفه بشأن مشروعات قوانين الإصلاح المخصصة للتصديق عليها عبر عملية المسار السريع، ووصفها بأنها "تتعارض مع القيم الديمقراطية".جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المدعي العام الأعلى، أمس الأربعاء، حيث قال "مون" إنه بصفته المدعي العام، لا يسعه إلا أن يشعر بالقلق إزاء المناقشات الجارية داخل البرلمان بشأن نظام العدالة الجنائية في البلاد. وقال إن مشروعات قوانين المسار السريع الإصلاحية "تتعارض مع المبادئ الديمقراطية القائمة على الفحص والتوازنات"، مشددا على أن عملية العدالة الجنائية يجب أن تتبع هذه القيم الديمقراطية. وأعرب "مون" أيضا عن أمله في أن يجري البرلمان مناقشات على أساس المبادئ الديمقراطية، وأن يحرز تقدماً يؤدي إلى حماية الحقوق الأساسية للشعب.ويقول المراقبون إنه يبدو أن المدعي العام الأعلى قد استهدف من خلال هذه التصريحات مشروع القانون الخاص بتعزيز حقوق التحقيقات لدى الشرطة، ومشروع قانون آخر يستهدف هيئة تحقيقات خاصة للتحقيق في ضايا الفساد التي يتورط فيها كبار المسؤولين.