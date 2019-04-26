مجمع اللغة العربية بالشارقة يدعم قسم اللغة لعربية في جامعة هان غوك للدراسات الاجنبية

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وقّع مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تعاون مع جامعة هان غوك الكورية للدراسات الأجنبية، بهدف دعم قسم اللغة العربية في الجامعة، وذلك بناء على توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمناسبة اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب للعام 2019.وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات الأكاديمية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتدريب المدرسين، وإرسال أساتذة متخصصين لإعطاء دورات مكثفة، والتعاون في مجال البعثات الطلابية، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين، إلى جانب تنظيم دورات مكثفة من المحاضرات المتخصصة، ولقاءات علمية في المجالات ذات الصلة. كما تنص الاتفاقية على التعاون في مجال تأليف وإصدار كتب باللغة العربية، والترجمة بين اللغتين العربية والكورية، وتقديم الدعم لتطوير المركز الكوري للدراسات العربية.ويأتي اختيار جامعة هان غوك نظراً لتاريخها وجهودها الأكاديمية المعروفة على مستوى العالم، حيث يتم فيها تدريس خمس وأربعين لغة من اللغات العالمية، وقد بدأ تدريس اللغة العربية فيها منذ عام 1965.ويشار إلى أن مجمع اللغة العربية في الشارقة عبارة عن مؤسسة أكاديمية حكومية أنشئت في عام 2016 بهدف العناية بقضايا اللغة العربية ودعم المجامع اللغوية العربية الأخرى.