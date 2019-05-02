0,6% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر أبريل

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ظلت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية مستقرة خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة نموًا يقل عن 1% للشهر الرابع على التوالي.ووفقًا لتقرير تضمن بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0,6% في أبريل، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات البترولية إلى جانب تباطؤ النمو في أسعار الخدمات.وقال التقرير إن أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الماشية ارتفعت بنسبة 0,7% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بينما هبطت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0,1% في أبريل، نتيجة لانخفاض أسعار المنتجات البترولية بنسبة 5,5%.ومن ناحية أخرى، زادت رسوم الخدمات 0,9% في أبريل على أساس سنوي، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها هذا النمو إلى أقل من واحد بالمائة منذ شهر ديسمبر من عام 1999.