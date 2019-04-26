سيول تطلب من الكويت دعم الشركات الكورية

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أجرى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" محادثات أمس الأربعاء مع نظيره الكويتي وعدد من كبار المسؤولين الآخرين في الكويت، لمناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين.وخلال لقائه برئيس الوزراء الكويتي الشيخ "جابر المبارك الحمد الصباح"، طلب "لي" دعم الحكومة الكويتية للشركات الكورية الجنوبية التي تسعى إلى المشاركة في ثلاثة مشروعات تنموية رئيسية في دولة الكويت، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 15 مليار دولار، وتشمل بناء مجمع للبتروكيماويات، ومحطة لتحلية المياه في منطقة "الزور" الجنوبية.كما طلب "لي" من الكويت أن تضع في اعتبارها الشركات الكورية الجنوبية ضمن الخطة الكويتية لإنشاء مدينة جديدة تسمى "جنوب سعد العبد الله"، حيث أكد على كوريا الجنوبية يمكنها المساعدة في بناء مدينة عالية التقنية مثل مدينة "بان كيو" التي تقع خارج سيول.وخلال اجتماعه مع أمير دولة الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، دعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي إلى إنشاء لجنة ثنائية فيما يتعلق بخطة التنمية الكويتية الوطنية طويلة الأجل، والتي تحمل اسم "الرؤية 2035".ويذكر أن رئيس الوزراء الكوري يقوم بزيارة إلى دولة الكويت تستغرق أربعة أيام وتستمر حتى يوم غد الجمعة، ضمن جولة خارجية مدتها 11 يومًا وتشمل أيضا الإكوادور وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية.